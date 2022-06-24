Beşiktaş'ın Ahmet Sagat'ı istediği iddiası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta golcü oyuncu transferi için görüşmeler devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat'ı listesine aldığı iddia edildi.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, TFF 1. Lig'de Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ, AHMET SAGAT'I İSTİYOR
Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig'den düşen Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi.
GOL KRALI İÇİN 3 MİLYON TL
Geçen sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den gelip, 1. Lig'de sezonu 17 golle kral olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş istiyor. Menemenspor, performansıyla yıldızlaşan başarılı oyuncunun bonservisini 3 milyon TL olarak belirledi.
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