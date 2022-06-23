Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jordy Caicedo CSKA Sofya kampına katılmadı
Beşiktaş CSKA Sofya'da forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine almıştı. Yıldız golcü, Bulgaristan temsilcisinin sezon başı çalışmalarına katılmayınca CSKA Sofya konuyla ilgili açıklama yayımladı.
Transfer dönemine Romain Saiss ve son olarak Gedson Fernandes ile hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jordy Caicedo'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
CSKA Sofya kulübünde boy gösteren 24 yaşındaki oyuncu, takımının sezon başı kampına katılmadı.
Geçtiğimiz günlerde Meksika ekibi Tigres'in, Caicedo transferi için CSKA Sofya ile 4 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladğı haberleri basında yer almıştı. Bulgaristan ekibinden konuyla ilgili açıklama geldi.
CSKA Sofya'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu açıklamaya yer verildi:
"Tigres'ten Caicedo için bir teklif gelmedi. Böyle bir transfer için hiçbir zaman masaya oturulmadı. Şu anda Caicedo'nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Caicedo'nun sezon başına kampına katılması gerekiyordu. Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular."
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