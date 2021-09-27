Beşiktaş'ın Ajax kadrosunda o isimler yok
Beşiktaş eksik kadrosuyla Amsterdam'da kampa girerken özellikle savunmanın ortasında sıkıntı var.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 28 Ağustos Salı günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş eksik kadrosuyla Amsterdam'da kampa girerken özellikle savunmanın ortasında sıkıntı var. Sergen Yalçın stoper için genç Serdar'la birlikte Nsakala ya da Josef'i oynatacak.
Amsterdam'a 2 gün önce gelen Siyah-Beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ta 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda yer alamadı. Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip yok.
BEŞKTAŞ'IN AJAX MAÇI KADROSU
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Berkay Vardar Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş
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