Son dakika... Ajax - Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı

26 Eylül 2021 Pazar, 11:36

Süper Lig 'de son olarak Altay karşısında 2-1 yenilgi alan ve sakat futbolcularının fazlalığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Beşiktaş , hafta içi Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Hollanda'da Ajax ile karşılaşacak.

28 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynanacak maçı yönetecek hakemler de belli oldu. Ajax - Beşiktaş karşılaşmasının Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. 4. hakem olarak Jeremei Pignard görev alacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Delajod Willy, AVAR koltuğunda ise Massimiliano Irrati oturacak.