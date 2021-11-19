Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda Batshuayi hastalık, Nsakala, Gökhan Töre ve Salih Uçan iseteknik direktör kararıyla kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz. #ALYvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/KrGgHbtVhw— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 19, 2021
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