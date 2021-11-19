Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 13:06
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda Batshuayi hastalık, Nsakala, Gökhan Töre ve Salih Uçan iseteknik direktör kararıyla kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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