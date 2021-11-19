Sergen Yalçın Alanyaspor maçı öncesi uyardı: "Affım olmayacak"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesinde toplantı yaptığı futbolcularına, "Bundan sonra disipsizliğe ve sorumsuzluğa affım olmayacak" diyerek ağır mesaj verdi.
Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolcularıyla özel toplantı yaptı.
Yalçın, "Şu ana kadar 16 puan kaybettik ve zirveden şimdilik uzaklaştık. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes sahada terinin son damlasına kadar savaşacak. Disiplinsiz ve sorumsuz davranan kim olursa olsun affetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
49 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği özel görüşmede, "Geçen sezon şampiyon olup büyük bir başarıya imza attınız. Ancak bu kadro bu yıl da aynı başarıya ulaşabilecek kapasitede. Benim de hatalarım oldu. Taraftar artık bizden iyi sonuç bekliyor. Önce Alanyaspor mücadelesini düşünün. Oradan 3 puanla dönelim ve ardından Ajax karşılaşmasına odaklanalım." diye konuştu.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.
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