Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurululu'nun, Beşiktaş'a eski futbolcusu Alex Teixeira'ya, geçmiş dönem alacakları sebebiyle borcu olduğu ve 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı getireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:30
Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu  Alex Teixeira'ya borcu olduğu yönündeki çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kulüpten alınan bilgilere göre söz konusu tutar olan 407 bin Euro'nun geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödenerek dosyanın kapatıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmadığı vurgulandı.


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