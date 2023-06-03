Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok

Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:30

Güncelleme: 03.06.2023 - 12:30

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Teixeira'ya borcu olduğu yönündeki çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kulüpten alınan bilgilere göre söz konusu tutar olan 407 bin Euro'nun geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödenerek dosyanın kapatıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmadığı vurgulandı.