Beşiktaş'ın başkan adayı Fuat Çimen, ‘Çebi de bizi seçecek’ dedi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Beşiktaş’ta 29 Mayıs’ta yapılacak seçimde başkan adayı olan Fuat Çimen, “Bu seçimi alacağımıza eminiz, hiç kuşkumuz yok. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın projelerini Ahmet Bey de takip ediyordur. Onun böyle bir yönetim kurulu olduğunu düşünmüyorum. Bence Ahmet Bey de oy verme kabinine girdiğinde bizi seçecek. ‘Hesap soracağız’ diye gelen, birbirinin devamı olan yönetimleri matruşka yönetimler olarak görüyorduk. 29 Mayıs’taki seçim, matruşka yönetimlerin son bulacağı seçim olacak. Biz Beşiktaş için son umuduz, köprüden önceki son çıkışız” dedi.

"ŞİKÂYET HAKKINIZ YOK"

Fuat Çimen, “Saha anketlerinde ve genel kurul üyeleri arasında yapılan anketlerde başta çıkıyoruz. Çok büyük fark yok, katılım yükseldikçe teveccüh bize doğru dönüyor. Genel kurul üyelerinin durumdan memnunsa Ahmet Bey’e, değillerse bize oy vermesi gerekiyor. Şikâyet ediyorsunuz, oy vermeye gelmiyorsunuz, o zaman şikâyet etmeye hakkınız yok. 29 Mayıs, Beşiktaş’ta demokrasi şöleni olmalı. Beşiktaş’ın son 40 yıldır en kötü istatistiklerini yapan yönetimden memnun olanlar, Ahmet Bey’e versinler” dedi.

"KÜSKÜNLERLE BARIŞACAĞIZ"

Çimen, “Biz Beşiktaş’ın parasını cebimizdeki para olarak görüyoruz, paralı başkanlar böyle görmemişler. Bu parayı ne kadar temkinli harcayacağımızı da biliyoruz. Savrulan Beşiktaş’ın parası. Biz Beşiktaş’a küskün herkesle barışacağız. Ben Beşiktaş başkanıyım, benim ayağıma gelsinler diye beklemeyeceğim, ben herkesin ayağına gideceğim” diye konuştu.