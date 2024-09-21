Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:23

Beşiktaş'ta 2024 yılı olağan ikinci Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılarda divan kurulu toplantısında kulübün toplam borcu da açıklandı.

Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.


Etiketler: #beşiktaş #Divan Kurulu #borç

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