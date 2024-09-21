Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.
Beşiktaş'ta 2024 yılı olağan ikinci Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlılarda divan kurulu toplantısında kulübün toplam borcu da açıklandı.
Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.
Etiketler: #beşiktaş #Divan Kurulu #borç
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