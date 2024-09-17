Beşiktaş maçı öncesi Ajax'a kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaşacak Ajax'ta 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu Steven Berghuis'in sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş maçı öncesi Ajax'a kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:36

Ajax'a sakatlığı bulunan Steven Berghuis'ten kötü haber geldi.

Hollanda temsilcisinde teknik direktör Francesco Farioli, Berghuis'in sakatlığı nedeniyle bir ay formasından uzak kalacağını söyledi. Farioli, "Steven Berghuis sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta oynayamayacak" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta 26 Eylül Perşembe günü sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi. Hollanda ekibi, Galatasaray ile 30 Ocak Perşembe günü karşılaşacak.


Etiketler: #steven berghuis #ajax #beşiktaş #galatasaray

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan MHK'ye açık mektup: 'Hiçbir şeyi unutmuş değiliz'

Beşiktaş'tan MHK'ye açık mektup: 'Hiçbir şeyi unutmuş değiliz'
Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
Eski hakemler Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şenol Güneş ihraç edilmeliydi'

Eski hakemler Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şenol Güneş ihraç edilmeliydi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler