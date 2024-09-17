Beşiktaş maçı öncesi Ajax'a kötü haber!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:36

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:57

Ajax'a sakatlığı bulunan Steven Berghuis'ten kötü haber geldi.

Hollanda temsilcisinde teknik direktör Francesco Farioli, Berghuis'in sakatlığı nedeniyle bir ay formasından uzak kalacağını söyledi. Farioli, "Steven Berghuis sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta oynayamayacak" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta 26 Eylül Perşembe günü sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi. Hollanda ekibi, Galatasaray ile 30 Ocak Perşembe günü karşılaşacak.