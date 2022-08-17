Beşiktaş'ın Dele Alli transferinde sona doğru!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:08

Beşiktaş, Dele Alli transferinde sona yaklaştı.

İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, iddiaya göre Everton ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını karşılayacağı belirtilen Beşiktaş’ın, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyeceği ileri sürüldü. Ancak, kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer alacak.

DELE ALLI İSTANBUL'A GELECEK

Sporx’in haberine göre, Everton ile sağlanan anlaşmanın ardından Alli ile temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, sözleşme ayrıntılarını görüşmeye başladı. Beşiktaş, Dele Alli'ye yıllık ücret olarak 2.2 milyon euro önerdi. Pazarlıklar bu rakam üzerinden devam ediyor.

Anlaşma sağlanması halinde İngiliz futbolcu cuma günü İstanbul’a gelecek.

EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon devre arasında Tottenham Hotspur’dan Everton’a bedelsiz olarak transfer oldu.

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. Dele Alli, İngiltere Milli Takımı’nda 36 maçta görev yaptı.