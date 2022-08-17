Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'le özel görüşme!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:47

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, geride kalan haftada gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalarak iki gole neden oldu.

Yıldız oyuncu, Alanya deplasmanında yaptığı fauller ile rakibinin iki gol atmasına sebep oldu. Önce serbest vuruşa, ardından da penaltıya sebebiyet veren 23 yaşındaki Portekizli oyuncu ile teknik ekip özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fanatik'in haberine göre, Gedson'a özellikle ceza sahası içi ve çevresinde rakip oyunculara karşı müdahalelerde daha temkinli olması gerektiği söylendi.