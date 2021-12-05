Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 6. maçlar oynanacak. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira ile sezonu kapatan kaleci Mert Günok listede yer almadı.
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