Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 14:53
Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 6. maçlar oynanacak. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira ile sezonu kapatan kaleci Mert Günok listede yer almadı.


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