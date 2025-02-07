Beşiktaş'ın eski golcüsü, 3. Lig'e gitti

Beşiktaş altyapısında yetişen Ali Kuçik, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor ile anlaştı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü, 3. Lig'e gitti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:40

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmaları kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı.

Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi.

Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.


Etiketler: #transfer #Ali Kuçik #Uşakspor
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