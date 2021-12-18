Beşiktaş'ın F.Bahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 17. hafasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Siyah - beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcular dışında N'Koudou, Kenan Karaman, Mert Günok ve Alex Teixeira kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şu şekilde;
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