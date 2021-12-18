Beşiktaş'ın F.Bahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 19:39
Beşiktaş'ın F.Bahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 17. hafasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Siyah - beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcular dışında N'Koudou, Kenan Karaman, Mert Günok ve Alex Teixeira kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şu şekilde;



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler