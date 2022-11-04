Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu

04 Kasım 2022 Cuma, 19:32

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı ekipte Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç bir kadrosunda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton, Tayyipp Talha Sanuç, Romains Saiss, Atiba, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.