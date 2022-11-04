Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 19:32
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı ekipte Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç bir kadrosunda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton, Tayyipp Talha Sanuç, Romains Saiss, Atiba, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst. 


beşiktaş galatasaray Spor Toto Süper Lig süper lig Derbi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler