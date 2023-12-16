Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 16.12.2023 - 11:09

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Beşiktaş’ın 2023 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda güncel borcu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'ın 31 Ağustos 2023 itirabıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin TL borcu olduğu öğrenildi.