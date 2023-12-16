Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!
Beşiktaş Kulübü'nün 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısınde kulübün güncel borcu açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Beşiktaş’ın 2023 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda güncel borcu açıklandı.
Siyah-Beyazlılar'ın 31 Ağustos 2023 itirabıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin TL borcu olduğu öğrenildi.
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