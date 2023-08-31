Beşiktaş'ın iç transferinde Başkan Ahmet Nur Çebi devrede!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta milli futbolcular Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın yeni sözleşme imzalaması için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye gireceği kaydedildi.
Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Salih Uçan’la yeni sözleşme imzalanması konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-Beyazlı yönetim, iki futbolcuyla yaptığı ilk görüşmede maddi konularda orta noktayı bulamadı. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi devreye girdi.
Salih Uçan
DINAMO KIEV MAÇINDAN SONRA...
Çebi, Cenk ve Salih’in takımda devam etmesini istiyor. Başkan Çebi’nin Dinamo Kiev maçının ardından iki yıldızla bir görüşme gerçekleştirip bu düşüncesini ileteceği ve oyuncularından yeni kontrata “Evet” demelerini isteyeceği öğrenildi.
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