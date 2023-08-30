Dinamo Kiev maçında sakatlanmıştı: Daniel Amartey'den Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı Dinamo Kiev mücadelesinde sakatlanan Daniel Amartey'in son durumu belli oldu.
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Daniel Amartey'in durumu belli oldu.
Sporx'in aktardığına göre, Bükreş'te oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ganalı stoper Daniel Amartey'in MR sonuçları belli oldu.
Daniel Amartey
DINAMO KIEV MAÇINDA YOK
Adalesinden sakatlanan Daniel Amartey'nin, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
28 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.
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