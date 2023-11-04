Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar yer almazken, Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ta ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.
Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası bulunan Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.
TAYYİP TALHA AÇIKLAMASI Öte yandan Beşiktaş, kadroya alınana Tayyip Talha için "Uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, geri dönüş sürecinin yaklaşması sebebiyle takımımızla birlikte Antalya kafilesinde yer almıştır. Tayyip Talha Sanuç maç kadrosunda yer almayacaktır." açıklaması yaptı.
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