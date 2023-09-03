Beşiktaş'ın rakibi Lugano, deplasmanda kayıp
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Luzern'e 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden İsviçre ekibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde Luzern ile karşı karşıya geldi. Swissporarena'da oynanan mücadele Luzern'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Luzern'e galibiyeti getiren goller 19 ile 22. dakikada (P) eski Fenerbahçeli oyuncu Max Meyer ve 74. dakikada Vars Viliger'den geldi.
Konuk ekip Lugano'nun gollerini 4. dakikada Jhon Espinoza ve 90+6'da Shkerqim Vladi kaydetti.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Lugano'nun golünü atan Espinoza karşılaşmanın 71. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi Luzern'de de Nicy Beloko karşılaşmanın 76. dakikasında ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Luzern puanını 11'e yükseltirken konuk ekip Lugano 9 puanda kaldı.
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