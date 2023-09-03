Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi ilk mağlubiyetini aldı

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, ligde Gent'e 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:44
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi ilk mağlubiyetini aldı
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, Belçika Pro Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi.

Ghelamco Arena'da oynanan mücadeleyi Gent 2-1 kazandı. Böylece Club Brugge ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Gent yoluna kayıpsız devam etti.

Gent'e galibiyeti getiren goller 25 ve 49. dakikalarda Hong Hyun-seok'tan geldi. Club Brugge'un tek golünü ise 43. Hans Vanaken kaydetti.

Öte yandan Gent'te Noah Fadiga, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gent, 13 puanla 1. sıraya yükselirken 10 puanda kalan Club Brugge ise 4. sırada konumlandı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge ile 21 Eylül Perşembe günü deplasmanda, 30 Kasım Perşembe günü ise evinde karşı karşıya gelecek.


Player Alanı
club brugge Gent beşiktaş

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon

Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon

En Çok Okunan Haberler