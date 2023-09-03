Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi ilk mağlubiyetini aldı
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, ligde Gent'e 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, Belçika Pro Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi.
Ghelamco Arena'da oynanan mücadeleyi Gent 2-1 kazandı. Böylece Club Brugge ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Gent yoluna kayıpsız devam etti.
Gent'e galibiyeti getiren goller 25 ve 49. dakikalarda Hong Hyun-seok'tan geldi. Club Brugge'un tek golünü ise 43. Hans Vanaken kaydetti.
Öte yandan Gent'te Noah Fadiga, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Gent, 13 puanla 1. sıraya yükselirken 10 puanda kalan Club Brugge ise 4. sırada konumlandı.
Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge ile 21 Eylül Perşembe günü deplasmanda, 30 Kasım Perşembe günü ise evinde karşı karşıya gelecek.
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