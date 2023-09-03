Beşiktaş'tan milli ara öncesi 3 puan: Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 18:16

Güncelleme: 03.09.2023 - 21:15

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Beşiktaş Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakika Milot Rashica kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 7'ye çıkardı. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Rodrigues, N'Jie, Rey Manaj

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-0 Sivasspor

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

89' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Gedson Fernandes, giren oyuncu Rachid Ghezzal.

88' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa sarı kart gördü.

86' Sivasspor'da oyuncu değişikliği Clinton N'Jie oyundan çıktı giren oyuncu Emre Gokay

79' Demir Tiknaz'ın kestiği topa Aaron Appindangoye müdahale etti. Top kornere çıktı.

78' Colley gelen topu kontrol edemedi ve top Barrow'un önüne düştü. Barrow'un çektiği şut sağ taraftan auta çıktı.

77' Samu Saiz'in pasında Barrow ceza sahası içine girdi ancak Mert Günok'u çalımlayalamadı. Top Beşiktaş'ta.

76' Clinton N'Jie'nin ortasında Barrow istediği vuruşu yapamadı top auta çıktı.

75' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Vincent Aboubakar giren oyuncu Cenk Tosun. Çıkan oyuncu Jackson Muleka giren oyuncu Ante Rebic.

74' Clinton N'Jie'nin kestiği ortada Amir Hadziahmetovic araya girdi ve topu Beşiktaş'a kazandırdı.

72' Sivasspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Yunus Emre Konak giren oyuncu Modou Barrow oyunda.

71' Sivasspor'da Roman Kvet, Gedson Fernandes'i çekti ve sarı kart gördü.

63' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği Milot Rashica çıktı, Demir Tiknaz girdi. Alex Oxlade-Chamberlain çıktı, Baktiyor Zaynutdinov oyuna girdi.

61' Charilaos Charisis, Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale ile sarı kart gördü.

58' Amir Hadziahmetovic'in kestiği orta savunmadan döndü. Alex Oxlade-Chamberlain'in şutu isabetli olması top auta çıktı.

57' Charilaos Charisis'in müdahalesinde Muleka yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli yerden frikik kullanacak.

56' Clinton N'Jie, Onur Bulut'a faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

55' Jackson Muleka, Aaron Appindangoye'nin ağır kalmasından yararlarındı ve topu çaldı ancak ortası isabetli olmadı.

54' Aboubakar, Milot Rashica'yı kaçırdı ancak Rashica topu kontrol edemedi.

53' Milot Rashica sağ kanattan içeri çevirmek istedi ancak araya Caner Osmanpaşa girdi.

52' Rey Manaj'ın ceza sahası içinden çektiği şut üstten farklı şekilde auta çıktı.

51' Uğur Çiftçi'nin kestiği ortaya Onur Bulut dokundu top kornere çıktı.

50' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

49' Sivasspor sol kanattan etkili geldi ancak Roman Kvet'ın şutu Mert Günok'ta kaldı.

47' Muleka, Rashica'nın ortasına istediği gibi vuramadı top auta çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

41' Jackson Muleka'nın kazandığı topta sol kanatta topla buluşan Aboubakar topu içeri çevirdi ve Milot Rashica topu ağlara gönderdi.

40' GOL | Milot Rashica, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

26' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

26' GOL | Omar Colley, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

17' Beşiktaş'ta Rosier topu yere vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

13' Sivasspor'da sakatlanan Gerson Rodrigues yerine Roman Kvet oyuna girdi.

10' Yunus Emre Konak yerde kaldı ve sağlık görevlileri oyuna girdi.

9' Valentin Rosier pasıyla Milot Rashica'yı buluşturmak istedi ancak top auta çıktı.

7' Amir Hadziahmetovic'in kestiği topa kaleci Ali Şaşal Vural müdahale etti. Top yeniden Beşikaş'ta

6' Rashica'nın kestiği ortaya Aaron Appindangoye müdahale etti top kornere çıktı.

5' Sivasspor sağ kanattan gelmek istese de Clinton N'Jie, Omar Colley'e faul yaptı ve top Beşiktaş'a geçti.

4' Onur Bulut sol kanattan içeriye girmek istese de topun kontrolünü kaybetti ve top auta çıktı.

3' Rosier, Chamberlain'in pasıyla ceza sahası içinde buluştu ancak top kalecide kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.