Beşiktaş'ın rakibi Tirana oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci turdaki rakibi Arnavut ekibi Tirana oldu.
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde rakibi olacak karşılaşmada Dinamo Batumi'yle Tirana karşı karşıya geldi.
Batumi Arena'da oynanan karşılamayı deplasman ekibi Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ve 78. dakikada Ardit Deliu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi takımın tek gol 90. dakikada Tornike Kapanadze'den geldi.
İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
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