Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı devam ediyor

Beşiktaş'ın, tekrar kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Rangers, 5 milyon Euro istedi.

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı devam ediyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:36

Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor. 

Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Siyah beyazlılar ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.


Etiketler: #rıdvan yılmaz #beşiktaş #transfer
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