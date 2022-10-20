Beşiktaş'ın sakatlık kabusu!

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:04

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal sakatlandı. Siyah-beyazlılarda son dönemlerde yaşanan kas sakatlıkları sorunu artmaya başladı.

10 HAFTADA 6 KAS SAKATLIĞI

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbeye bağlı sakatlık dışında bir problem yaşaması kafaları karıştırdı.

N'KOUDOU SAKATLANDI

Ligin başlamasının ardından Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Kevin N'Koudou, kas sakatlığıyla dönmesi nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.

SAISS, EMRECAN, SALİH

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçında da iki futbolcu kaybetti. Defansın bel kemiği Romain Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı. Bu futbolcunun yerine giren Emrecan Uzunhan'da da yine adale gerilmesi tespit edildi. İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı. Salih Uçan da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle formadan uzak kalmıştı.

GHEZZAL VE WEGHORST DA KERVANA KATILDI

Trabzonspor ile oynanan son maçta da iki kayıp verildi. Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı. Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR'ında problem ortaya çıktı.

Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.