Beşiktaş'ın sakatlık kabusu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın geride kalan 10 haftada yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımdaki 6 futbolcunun yaşadığı sakatlıklar soru işaretleri oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal sakatlandı. Siyah-beyazlılarda son dönemlerde yaşanan kas sakatlıkları sorunu artmaya başladı.
10 HAFTADA 6 KAS SAKATLIĞI
Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbeye bağlı sakatlık dışında bir problem yaşaması kafaları karıştırdı.
N'KOUDOU SAKATLANDI
Ligin başlamasının ardından Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Kevin N'Koudou, kas sakatlığıyla dönmesi nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.
SAISS, EMRECAN, SALİH
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçında da iki futbolcu kaybetti. Defansın bel kemiği Romain Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı. Bu futbolcunun yerine giren Emrecan Uzunhan'da da yine adale gerilmesi tespit edildi. İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı. Salih Uçan da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle formadan uzak kalmıştı.
GHEZZAL VE WEGHORST DA KERVANA KATILDI
Trabzonspor ile oynanan son maçta da iki kayıp verildi. Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı. Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR'ında problem ortaya çıktı.
Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında