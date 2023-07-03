Beşiktaş'ın transfer gündemini Ceyhun Kazancı açıkladı!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 20:19

Güncelleme: 03.07.2023 - 20:20

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına transfer gündemi hakkında konuştu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ZAJC LİSTEMİZDE YOK"

"Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız. Miha Zajc transfer listemizde yok.

"BU HAFTA BELLİ OLACAK"

Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz.

"TRANSFERİ DURDURDUK"

Jean Onana için kulübü Lens’e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana’yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk.

"YUSUF YAZICI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik. Yusuf Yazıcı gündemimizde yok.

"BU ŞARTLARDA ZOR"

Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon Euro istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz.

"AYRILMAK İSTİYOR"

Romain Saiss ayrılmak istiyor. Fakat henüz istediğimiz düzeyde bir teklif gelmedi. Beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığını onay veririz.

"HİÇ GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Lanzini gündemimizde hiç olmadı. Transfer listemiz değil. Lanzini ile ilgili bir girişimimiz olmayacak."