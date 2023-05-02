Beşiktaşlı yönetici Ceyhun Kazancı: 'En az 4 transfer yapacağız'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:03

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:09

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil."

Ceyhun Kazancı

"EN AZ 4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmamız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak."

"Nathan Redmond’un takımda kalma ihtamali %50. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir."

Fabio Borini

"DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPTIK"

"Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in talebi olursa görüşürüz."

"Maxim için Gaziantep 2,5 milyon Euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservini almayı düşünmeyiz."

"GELECEK YIL BİZİMLE DEĞİL"

"Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar."