Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:28

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:28

Beşiktaş yeni sezonun transfer planlamasını yapıyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ve rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe’nin puan kaybını bekleyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

YABANCI KURALI SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Tecrübeli hocanın ilk raporunda, 11’de doğrudan forma giyebilecek seviyede stoper, sol kanat, forvet ve merkez orta sahaya 2 oyuncu transferi istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Bunun dışında takımdan ayrılacak isimlere göre diğer bölgelere de takviye gündeme gelecek.

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yeni yabancı futbolcu kuralının belli olmasının ardından listesindeki isimlerle görüşmeleri hızlandıracak. Güneş’in ayrıca bazı mevkilerde alternatif yerli oyuncu transferi için de liste hazırladığı bildirildi.