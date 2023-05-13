Dostluk maçında kazanan yok! Beşiktaş 3 - 3 Sabah FC (Maç sonucu)

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 19:09
Dostluk maçında kazanan yok! Beşiktaş 3 - 3 Sabah FC (Maç sonucu)
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Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya Sabah FC, 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne başladı. Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut meraş ile karşılık verdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya siyah beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Sabah FC bu gole 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Azerbaycan ekibi Sabah FC'de Mickels, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu maçın tüm gelirleri Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.


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