Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat, camiaya başarı sözü verdi: 'Çok çalışacağız'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

7 bin 271 oy alarak rakibi Serdal Adalı’yı geçip 1.5 yıllığına Beşiktaş’ın başkanı olan Arat, “46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Süleyman Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş’ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir’e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye’m ve Beşiktaş’ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun” diye konuştu.

‘BEYAZ SAYFA AÇACAĞIZ’

Hasan Arat, “Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. ‘Yeni bir beyaz sayfa açacağız’ dedik. Bundan sonra Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek. Beşiktaş, gençlere daha yakın olacak. Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum, Beşiktaş’ta öncelik sizlerde olacak” diye konuştu. Arat ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu’nda mazbatalarını alacak ve ilk toplantısını yapıp göreve başlayacak.

FEYYAZ UÇAR İDDİALI

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından ve başkan Arat’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar, Süper Lig’in 15. haftasındaki F.Bahçe derbisi için “Takımla buluşmamız, kucaklaşmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak” dedi.