Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transferi için kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, bu transfer için Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe'ye bir oyuncu gönderecek.
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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