Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sürüyor!

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:05
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sürüyor!
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Beşiktaş, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Süper Lig'de sahasındaki son mağlubiyetini 12 Eylül 2022'de Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 17 müsabakada ise rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Bu karşılaşmaların 12'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Ligde Kayserispor'a karşı 7'de 7 yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.


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