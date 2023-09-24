Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sürüyor!
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.
Beşiktaş, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Süper Lig'de sahasındaki son mağlubiyetini 12 Eylül 2022'de Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 17 müsabakada ise rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
Bu karşılaşmaların 12'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı.
Ligde Kayserispor'a karşı 7'de 7 yaptı
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?