Beşiktaş taraftarından Onana'ya tepki
Beşiktaş forması giyen Jean Onana, Kayserispor maçı öncesi eski takımı Lens'in maçını izlediği bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu paylaşımı nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana'dan Kayserispor maçı öncesi flaş bir paylaşım geldi.
Onana, sosyal medya hesabından eski takımı Lens'in maçını izlediği bir fotoğraf paylaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçına kısa bir süre kala böyle bir paylaşım yapması nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi.
23 yaşındaki futbolcu, Lens'ten Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 6 maçta süre buldu.
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