Melih Saatçı yazdı: 'Ghezzal’ın dönüşü Beşiktaş’a güç verdi'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 20:56

Güncelleme: 24.09.2023 - 20:56

Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, Kayserispor karşısında galip gelerek çok önemli bir moral kazandı. Beşiktaş’ın hafta içi oynadığı Brugge karşılaşmasından sonra oynadığı Kayserispor karşısında ki performansını gayet iyi bulduğumu söyleyebilirim. Her ne kadar Brugge karşısında beraberlik iyi gibi dursa da verilen pozisyonlar ve de takım defansında ki olumsuzluklar Beşiktaş da moral bozukluğu yaratmıştı.

Kayseri maçı öncesi Beşiktaş açısından handikaplar olsa da oyuncuların arzusu ve kazanma isteği maç başlar başlamaz üst seviye idi. Kayseri takımı Beşiktaş’ı üzerine çekip arkaya atılan toplarla golü yakalamak istese de ilk yarı golü bulamadı. İlk yarı boyunca baskılı oynayan Beşiktaş da golü bulamayınca devre arasına beraberlik ile girildi.

İkinci yarıya Kayserispor golle başlayınca Beşiktaş vitesi artırarak oyundan kopmadan direnç koyarak Abubakar ile hem golü hem de beraberliği yakaladı. Abubakar her ne kadar Avrupa maçlarında golleri bulsa da ligde ilk siftahını yapmış oldu.

Maça Ghezzal ile beraber ilk 11’de başlayan Chemberlain sakatlık sorunu yaşamazsa ve de fizik kondisyonunu üst seviyeye çekebilirse Beşiktaş ‘a çok faydalı olacaktır. Attığı gol Beşiktaş’a hem galibiyeti getirdi hem de kendisine büyük moral oldu. Ghezzal’ın ise dönüşü muhteşem oldu. Kayseri karşısında takıma yeniden monte olmasına rağmen çok iyi performans ortaya koydu. Beşiktaş’a güç verdi. Chemberlain gibi o da sakatlık sorunu olmazsa Beşiktaş’a çok katkı verecektir."



