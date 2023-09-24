Chamberlain golle tanıştı: Beşiktaş evinde galibiyete koştu... Beşiktaş 2-1 Kayserispor

Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:20

Güncelleme: 24.09.2023 - 18:57

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'taki mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı. Kayserispor'un golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

Beşiktaş'ın gollerini atan Aboubakar ve Chamberlain, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadılar.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ardından ligde Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor gelecek hafta sahasında Başakşehir'i misafir edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Kayserispor

90' Beşiktaş, Necip'le gole yaklaştı. Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda Necip kafa vuruşunu yaptı top üstten auta çıktı.

90' Hakem maçın sonuna 6 dakika ekledi.

89' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih giren oyuncu Necip Uysal

87' Beşiktaş kontra atakla çıkmak istedi ancak Rashica topun kontrolünü sağlayamadı.

77' Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Cenk kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuramadı ardından Rashica'ya verdiği pasta Rashica'nın şutu savunmadan geri döndü.

76' Kayserispor sağ kanattan etkili geldi. Uzodimma'nın ortasında Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.

72' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Onur, Ghezzal ve Chamberlain giren oyuncular Rosier, Demir Ege ve Rashica.

71' Kayserispor gole yaklaştı. Kartal'ın kullandığı serbest vuruşta Bahoken'in vuruşu yandan auta çıktı.

67' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Gökhan Sazdağı ve Ackah oyundan çıktı Baran Gezek ve Boa Morte oyunda.

66' Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Kullanılan köşe vuruşunda Salih topu çevirdi ancak arkada Colley topa dokunamadı.

62' GOL | Salih'in mükemmel pasında ceza sahasında topla buluşan Chamberlain topu ağlara yollamaya başardı.

61' Beşiktaş gole yaklaştı Ghezzal'ın kullandığı kornerde Aboubakar topu kaleciye nişanladı.

60' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Julian Jeanvier ve Ramazan Civelek giren oyuncular Dimitrios Kolovetsios ve Stephane Bahoken.

56' GOL | Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Aboubakar topu ağlara yolladı.

51' Beşiktaş etkili geldi. Rachid Ghezzal'ın şutu kalecinin üstüne geldi.

47' GOL | Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top arkaya sekti ve Carlos Mane topu ağlara gönderdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi.

41' Ghezzal gole yaklaştı. Serbest vuruşta barajdan seken topa tekrardan sert vuran Ghezzal'ın şutu az farkla auta çıktı.

40' Cenk kazandığı topun ardından yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

34' Kayserispor gole yaklaştı Thiam ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşu auta çıktı sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

32' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Aboubakar'ın pasında Ghezzal kaleciyi geçti ancak savunma araya girdi ve Bilal topun sahibi oldu.

28' Beşiktaş gole yaklaştı. Chamberlain'in getirdiği topta ceza sahası yayında topla buluşan Cenk'in şutu üstten auta çıktı.

21' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi Onur Bulut'un ortasında Eric Bailly'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Amir Hadziahmetovic araya girdi ve Beşiktaş'a tacı kazandırdı.

14' Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ghezzal karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal'i geçemedi.

9' Kayserispor yine etkili geldi. Yaw Ackah'ın pasında Mame Thiam ceza sahasında koşu yaptı ancak Mert Günok pozisyonu önceden sezdi ve topun kontrolünü aldı.

6' Kayserispor sağ kanattan ekili geldi. Mame Thiam sağ kanattan gelen ortada istediği gibi vuramadı top auta çıktı.

5' Pozisyonda Colley yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.

4' Kayserispor etkili geldi. Mame Thiam karşı karşıya kaldı ancak Colley araya girdi. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

1' Maç başladı. Maça Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı.