Beşiktaş'la anılıyordu: Roberto Pereyra imzayı atıyor!

Adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:32
Beşiktaş'la anılıyordu: Roberto Pereyra imzayı atıyor!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın, Udinese ile sözleşme uzatacağı iddia edildi. 

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Serie A ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra, Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak. Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken 9 kez de asist yapmıştı.


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Roberto Pereyra beşiktaş udinese

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