Beşiktaş'la anılıyordu: Roberto Pereyra imzayı atıyor!
Adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın, Udinese ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Serie A ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra, Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak. Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.
32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken 9 kez de asist yapmıştı.
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