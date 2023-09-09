Beşiktaş'la anılıyordu: Roberto Pereyra imzayı atıyor!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:32

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın, Udinese ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Serie A ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra, Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak. Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken 9 kez de asist yapmıştı.