Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile anılan Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.

Aston Villa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandığı ifade edildi.

Aston Villa can confirm Philippe Coutinho has completed a season-long loan move to Al Duhail.