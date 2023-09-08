Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 08.09.2023 - 19:18

Güncelleme: 08.09.2023 - 19:18

Beşiktaş ile anılan Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.

Aston Villa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandığı ifade edildi.

Aston Villa can confirm Philippe Coutinho has completed a season-long loan move to Al Duhail. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 8, 2023

Coutinho, İngiliz ekibinin forması ile çıktığı 43 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.