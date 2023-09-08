Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 19:18
Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş ile anılan Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu. 

Aston Villa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandığı ifade edildi. 

 

Coutinho, İngiliz ekibinin forması ile çıktığı 43 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.


Player Alanı
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