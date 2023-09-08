Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş ile anılan Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.
Aston Villa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandığı ifade edildi.
Aston Villa can confirm Philippe Coutinho has completed a season-long loan move to Al Duhail.— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 8, 2023
Coutinho, İngiliz ekibinin forması ile çıktığı 43 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.
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