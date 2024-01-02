Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti: Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 02.01.2024 - 22:17

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hollanda basını Voetbal International, siyah-beyazlı ekibin son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaştığını iddia etmişti. Beşiktaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Feyyaz Uçar

FEYYAZ UÇAR AÇIKLAMA YAPTI

NTV'ye konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok" ifadelerini kullandı.

İSKOÇYA'DA KUPA KAZANDI

51 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör kariyeri boyunca 6 kupa kazandı. Feyenoord ile 2016-2017 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan Bronckhorst, 2015-16 ile 2017-18 yıllarında da Hollanda Kupası'nda zafere ulaştı. Ayrıca, Hollanda Süper Kupası'nı da 2 kez kazanmayı başardı.

Deneyimli teknik direktör, Feyenoord'un başında çıktığı 176 maçta 109 galibiyet 24 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı.

2021-22 yılında Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, İskoç FA Cup'ı da koleksiyonuna eklemeyi başardı.