Beşiktaşlı Devrim Şahin'den Sergen Yalçın'a teşekkür!

24.09.2025 22:39:00
Güncellenme:
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM"

İlk kez A takım formasıyla sahaya çıkan genç futbolcu, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Takımın performansına da değinen Devrim Şahin, "İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda biraz düştük ama kazandık. Bunun için mutluyum. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

