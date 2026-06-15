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Beşiktaşlı efsane Ali Gültiken'den başkanlık mesajı: 'Çizmeleri hazırlayın'

Beşiktaşlı efsane Ali Gültiken'den başkanlık mesajı: 'Çizmeleri hazırlayın'

15.06.2026 19:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaşlı efsane Ali Gültiken'den başkanlık mesajı: 'Çizmeleri hazırlayın'

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken ile Metin Tekin, bir diğer efsane Feyyaz Uçar'ın YouTube programına konuk oldu. Ali Gültiken, katıldığı programda Beşiktaş başkanlığı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ali Gültiken, eski takım arkadaşları Feyyaz Uçar ve Metin Tekin ile birlikte katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Gültiken, Beşiktaş'a hizmet etmek adına artık farklı sorumluluklar üstlenme zamanının geldiğini ifade etti.

"ÇİZMELERİ HAZIRLAYIN DİYORUM"

Feyyaz Uçar'ın YouTube kanalına konuk olan ve "Var mı Ali, güzel bir proje önümüzdeki dönemde? Beşiktaş'a faydalı olmak adına..." sorusuna yanıt veren Ali Gültiken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gültiken, "Valla ben, çizmeleri hazırlayın diyorum" sözleriyle başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum Feyyazcığım; şimdi hepimizin bu camianın içerisinde yaşadığı muazzam günler var ve çok da değerli bir kuşağımız var. Yalnız bizden ibaret değil; Şifo'sundan, Rıza'sından, Gökhan'ından, Ulvi'sinden, Kadir'inden... Bir sürü isim sayabiliriz. Bunların hepsinin hakikaten çok önemli deneyimleri var. Beşiktaş'a çok büyük katkıları oldu, bundan sonra da olacağını düşünüyorum."

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"BAŞKANLIĞI DÜŞÜNME SIRASI GELDİ"

Beşiktaş'ta farklı görevlerde bulunma fikrine sıcak baktığını dile getiren Gültiken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşımız itibarıyla da belli bir yaşlara geldik. Hizmet noktasında da bundan sonra başkanlıktır, başkanlık süreçlerini etkileyebilecek noktalardır... Bence bu noktaları da artık ciddi şekilde şahsım adına düşünme sırasının geldiğini düşünüyorum."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ"

Metin Tekin'in, "Biz de heyecanla destekleriz" sözlerinin ardından konuşan Ali Gültiken, Beşiktaş'ın ihtiyaç duyması halinde sorumluluk almaktan kaçınmayacağını şu kelimelerle söyledi;

"Dediğim gibi çizmeleri de giyeceğiz hep beraber. Bundan sonraki süreç içerisinde temennimiz tabii ki takımımızın başarılı olması, yönetimimizin başarılı olması, süreçlerin süreklilikle devam edebilmesi... Ama oluşabilecek sıkıntılı bir durum içerisinde de artık bir şekilde bu taşın altına elimizi koyarız hep beraber."

Bunun üzerine Feyyaz Uçar'ın, "Yani diyorsun ki başkanlık söz konusu olduğunda elimi taşın altına koyarım" sözlerine Gültiken şu yanıtı verdi:

"Koyarız hep beraber diyorum. Başkanlık... Koyarız hep beraber diyorum."

İlgili Konular: #beşiktaş #Feyyaz Uçar #Ali Gültiken #Metin Tekin

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