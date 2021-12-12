Beşiktaş'lı Fabrice N'Sakala'ya ırkçı saldırı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 10:57
Beşiktaş'lı Fabrice N'Sakala'ya ırkçı saldırı
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ırkçılığa maruz kaldı. Kişisel sosyal medya hesabından, takipçileriyle konuşmak isteyen ve 'mesajlarınızı bekliyorum' şeklinde bir paylaşım yapan Demokratik Kongolu futbolcu, istenmeyen bir olayla karşılaştı.

Bir taraftar ırkçılık içeren mesajında maymun emojisi kullanarak, go home (evine git) ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki futbolcu da bu mesajı paylaşarak, 'Eleştiri tamam, Evine git tamam, kötü kelime tamam ama maymuna hayır, biraz saygı' ifadelerine yer verdi.

Fabrice N'Sakala Instagram hesabından "Eleştiri tamam, 'evine git' tamam, kötü kelimeler tamam ama maymun hayır, biraz saygı." diyerek ırkçı saldırıyı kınadı. 



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