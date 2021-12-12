Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

12 Aralık 2021 Pazar, 10:03

Süper Lig 2021-2022 sezonu 16. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş-Kayserispor maçı bu akşam 19.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak.

Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.

Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi.

Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

4 OYUNCU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Miralem Pjanic'in durumu ise bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda netlik kazanacak.

JOSEF, WELİNTON VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Josef de Souza ile Welinton bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki futbolcu Kasımpaşa maçındaki kartla cezalı duruma düşmüştü.

GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal da Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, M. Topal, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan.