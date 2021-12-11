Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı!

11 Aralık 2021 Cumartesi, 18:32

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Rize Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Rizespor'dan Joel Pohjanpalo takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede dakikalar 61'i gösterirken Göztepe'de Atınç Nukan takımına beraberliğe getiren golü kaydetti.

68. dakikada Göztepe'den Halil Akbunar kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Rizespor'da Joel Pohjanpalo bir kez daha sahneye çıktı ve 78. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada Rizesporlu Erik Sabo da, 90+3. dakikada ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlanırken, puanını 13'e yükselten Rizespor, 13 puanla ligin 19. sırasında yer aldı. 14 puanda kalan Göztepe ise ligin 17. sırasında kendine yer buldu.

Gelecek hafta Rizespor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'ü ağırlayacak.