Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saldırıya uğradı!

Beşiktaş'ın genç stoperleri Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrası genç futbolcunun 4 ile 6 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 21:17
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saldırıya uğradı!
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Beşiktaş'a yeni sezon öncesi kötü haber geldi. Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

Ufak çaplı bir kazaya karışan genç stoper, polisi beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

Hamstring kasında hasar alan futbolcu 4 ile 6 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı.

Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.


Emrecan Uzunhan kaza sakatlık beşiktaş

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