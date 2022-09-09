Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza: 'Hayal kırıklığına uğradım'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 1 maçlık cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Souza, yaptığı paylaşımda, "Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma ermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Tahkim Kurulu'nun bir maçlık cezasını onamasının ardından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Josef de Souza, "Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma ermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi" ifadelerini kullandı.
Josef'in paylaştığı metnin tamamı şu şekilde:
"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.
Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma ermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi.
Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.
Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi"
PFDK'YE SEVK EDİLMİŞTİ
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, deneyimli futbolcuya fazladan bir ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı