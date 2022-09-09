Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza: 'Hayal kırıklığına uğradım'

09 Eylül 2022 Cuma, 22:47

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Tahkim Kurulu'nun bir maçlık cezasını onamasının ardından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Josef de Souza, "Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma ermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi" ifadelerini kullandı.

Josef'in paylaştığı metnin tamamı şu şekilde:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.

Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma ermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi.

Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.

Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi"

PFDK'YE SEVK EDİLMİŞTİ

Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, deneyimli futbolcuya fazladan bir ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.