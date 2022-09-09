TFF Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın futbolcusu Josef de Souza hakkındaki kararını açıkladı.
Beşiktaş'ın, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;
- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,
- PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu"
PFDK'YE SEVK EDİLMİŞTİ
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.
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