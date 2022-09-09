Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç: 'Şampiyonluk için geldim'
"Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. Transfer sürecinde adım ilk Beşiktaş'la anılınca çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bu süreç mutlu bittiği için iki tarafa teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatte de olsa transferim bitti, bu kulübe bağlandım. Umarım bu kulüpte çok başarılı sezonlar geçiririm. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Çok kaliteli bir kadronun içine geldim. Büyük bir camiaya geldim. Bu taraftarın önünde oynamanın sorumluklarını biliyorum, bunu da karşılayabileceğimi inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım kendimi sahada ve dışarda çok iyi şekilde temsil edebilirim. Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim."
"Sosyal medyadan Valerien Ismael'in ne kadar ağır antrenmanlar yaptırdığını takip ediyordum. Genç yaştan itibaren kendimi bu oyun sistemine uygun buluyorum. Bu tempolu, coşkulu oyun sistemine. Bu formayı giymek istememin nedenlerinden biri de bu coşkulu oyun sistemiydi. Taraftarın dışarıdan desteği ve hocanın bu coşkulu oyun sistemi ile sahada hırslı oynamamak için bir neden yok. Çok kaliteli oyuncularımız var. Sahaya da bunu yansıttığımızda bu ligi rahat bir şekilde şampiyon tamamlayabileceğimizi biliyorum."
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