Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç: 'Şampiyonluk için geldim'

"Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. Transfer sürecinde adım ilk Beşiktaş'la anılınca çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bu süreç mutlu bittiği için iki tarafa teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatte de olsa transferim bitti, bu kulübe bağlandım. Umarım bu kulüpte çok başarılı sezonlar geçiririm. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Çok kaliteli bir kadronun içine geldim. Büyük bir camiaya geldim. Bu taraftarın önünde oynamanın sorumluklarını biliyorum, bunu da karşılayabileceğimi inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım kendimi sahada ve dışarda çok iyi şekilde temsil edebilirim. Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim."