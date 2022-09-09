Beşiktaş'tan dikkat çeken Tayyip Talha Sanuç paylaşımı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni transferi Tayyip Talha Sanuç'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı. Adı transferde Fenerbahçe ile de geçen genç futbolcu için paylaşımda kullanılan ifadeler dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 18:51
Beşiktaş'tan dikkat çeken Tayyip Talha Sanuç paylaşımı!
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Beşiktaş'tan yeni transfer Tayyip Talha Sanuç için arka arkaya paylaşımlar geldi.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı genç futbolcu için önce bir video paylaşarak "Doğru adreste" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, videonun ardından Tayyip Talha''nın, "Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık" sözlerinin yer aldığı bir yazının önünde fotoğrafını paylaştı ve aynı sözlere yer verdi.


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