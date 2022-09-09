Beşiktaş'tan dikkat çeken Tayyip Talha Sanuç paylaşımı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni transferi Tayyip Talha Sanuç'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı. Adı transferde Fenerbahçe ile de geçen genç futbolcu için paylaşımda kullanılan ifadeler dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yeni transfer Tayyip Talha Sanuç için arka arkaya paylaşımlar geldi.
Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı genç futbolcu için önce bir video paylaşarak "Doğru adreste" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, videonun ardından Tayyip Talha''nın, "Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık" sözlerinin yer aldığı bir yazının önünde fotoğrafını paylaştı ve aynı sözlere yer verdi.
Doğru adreste. ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 9, 2022
??
Karşınızda Tayyip Talha Sanuç. ?? pic.twitter.com/elKmtoBpmr
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl