Beşiktaşlı futbolculardan taraftarlara mesaj: "Size ihtiyacımız var"

09 Eylül 2022 Cuma, 12:09

Beşiktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarına mesaj gönderdi.

Yapılan paylaşımda "Futbolcularımızdan taraftarımıza mesaj! Size ihtiyacımız var, küfür etme, ettirme!" ifadeleri yer alırken futbolculardan Welinton, Ersin Destanoğlu, Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'in yine "Size ihtiyacımız var" mesajı verdiği bir videoya yer verildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.