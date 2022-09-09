Beşiktaşlı futbolculardan taraftarlara mesaj: "Size ihtiyacımız var"

Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı videoyla taraftarlarından tribünde küfür etmemesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 12:09
Beşiktaşlı futbolculardan taraftarlara mesaj:
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Beşiktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarına mesaj gönderdi.

Yapılan paylaşımda "Futbolcularımızdan taraftarımıza mesaj! Size ihtiyacımız var, küfür etme, ettirme!" ifadeleri yer alırken futbolculardan Welinton, Ersin Destanoğlu, Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'in yine "Size ihtiyacımız var" mesajı verdiği bir videoya yer verildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


beşiktaş taraftar Tribün

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